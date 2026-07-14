Piano nazionale per i piccoli Comuni | Ceppaloni reintegrato in graduatoria

Da anteprima24.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il progetto del Comune di Ceppaloni è stato reintegrato nella graduatoria del Piano nazionale per i piccoli Comuni con il DPCM del 30 giugno 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 luglio 2026.

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Tempo di lettura: 2 minuti Con il DPCM del 30 giugno 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell’11 luglio 2026, il progetto presentato dal Comune di Ceppaloni è stato reintegrato nella graduatoria del Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli Comuni. La proposta, del valore complessivo di € 2.799.737,06, è stata presentata da Ceppaloni insieme ai Comuni di Arpaise, Apollosa e San Leucio del Sannio. Per Ceppaloni è prevista, in particolare, la riqualificazione della pavimentazione del centro storico. L’obiettivo è migliorare la sicurezza, il decoro e la fruibilità del borgo, valorizzandone il patrimonio storico e l’attrattività turistica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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