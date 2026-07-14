Tempo di lettura: 2 minuti Con il DPCM del 30 giugno 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell’11 luglio 2026, il progetto presentato dal Comune di Ceppaloni è stato reintegrato nella graduatoria del Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli Comuni. La proposta, del valore complessivo di € 2.799.737,06, è stata presentata da Ceppaloni insieme ai Comuni di Arpaise, Apollosa e San Leucio del Sannio. Per Ceppaloni è prevista, in particolare, la riqualificazione della pavimentazione del centro storico. L’obiettivo è migliorare la sicurezza, il decoro e la fruibilità del borgo, valorizzandone il patrimonio storico e l’attrattività turistica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Piano nazionale per i piccoli Comuni: Ceppaloni reintegrato in graduatoria

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Piccoli comuni in crisi: l’ANPCI chiede ai parlamentari un piano d’urgenzaL’Associazione nazionale dei piccoli comuni ha chiesto ai parlamentari di adottare un piano d’urgenza per affrontare la crisi che interessa molte...

Vannacci cresce tra i redditi più bassi, l’elettorato maschile e nei piccoli Comuni, la mappa del consenso di Futuro Nazionale: «Un leghista su 4 lo sceglierebbe»A giugno, Futuro Nazionale ha visto un aumento di consensi, raggiungendo il 6% nelle intenzioni di voto, superando la Lega al 5,6%.

Temi più discussi: Il Piano nazionale per l’economia sociale spiegato in dieci punti; Piano nazionale per l’economia sociale: la funzione sociale non dipende dalla forma giuridica ma dal servizio reso; Piccoli Comuni, aggiornata la graduatoria del Piano nazionale di riqualificazione: reinseriti 13 progetti; Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

La transizione energetica secondo gli italiani Lo studio pubblicato su Energy Economics rivela un forte sostegno alle rinnovabili e il divario tra gli investimenti previsti dal Piano Nazionale Integrato per Energia e Clima @unict_it #unict #unictmagazine magazin x.com

Il Piano nazionale per l’economia sociale spiegato in dieci puntiCooperative, imprese sociali, mutue, fondazioni, enti religiosi ed enti sportivi dilettantistici: un documento del Ministero dell'Economia e delle Finanze prova a dare un perimetro comune e una strate ... vita.it

Schillaci: ripartiti i fondi per la salute mentale, entro l’estate il Piano sanitario nazionaleIl ministro firma il decreto che assegna le risorse alle Regioni: ora è all’esame del Mef e presto sarà trasmesso alla Conferenza Stato-Regioni ... ilsole24ore.com