L’Associazione nazionale dei piccoli comuni ha chiesto ai parlamentari di adottare un piano d’urgenza per affrontare la crisi che interessa molte comunità di dimensioni ridotte. Tra le problematiche emerse, si discute della chiusura delle botteghe e del rischio di scomparsa di alcune realtà locali. Le fusioni tra comuni sono oggetto di dibattito, poiché alcuni ritengono possano minare l’identità delle singole comunità.

? Domande chiave Come possono i piccoli borghi evitare la scomparsa definitiva delle botteghe?. Perché le fusioni tra comuni sono ritenute pericolose per l'identità locale?. Quali servizi mancano per impedire ai giovani di abbandonare i paesi?. Come influisce la gestione del commercio sulla sopravvivenza dei centri storici?.? In Breve Zaccaria Spina e Franca Biglio audizione presso Commissione inchiesta e X Commissione.. Spopolamento causato da saldo negativo tra nati e deceduti nelle aree interne.. ANPCI contesta incentivi per fusioni tra comuni per preservare identità locali.. Critica rimozione fondo per riqualificazione commercio nei centri storici dei borghi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piccoli comuni in crisi: l’ANPCI chiede ai parlamentari un piano d’urgenza

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"È un piccolo comune che, come tanti piccoli comuni, ha una carenza di servizi. Però rappresenta una realtà, come tanti piccoli comuni italiani, che rappresentano la provincia più profonda, che sono costretti ad associarsi per resistere." Fabrizio Santanto x.com