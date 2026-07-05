Vannacci cresce tra i redditi più bassi l’elettorato maschile e nei piccoli Comuni la mappa del consenso di Futuro Nazionale | Un leghista su 4 lo sceglierebbe

A giugno, Futuro Nazionale ha visto un aumento di consensi, raggiungendo il 6% nelle intenzioni di voto, superando la Lega al 5,6%. La formazione, guidata dall’ex generale Vannacci, ottiene maggiori consensi tra gli elettori maschili, nei piccoli Comuni e tra chi ha redditi bassi. Secondo i dati, un quarto degli elettori leghisti potrebbe scegliere Futuro Nazionale.

Se c’è un dato politico che ha segnato il mese di giugno, è la crescita costante di Futuro Nazionale. Settimana dopo settimana, la formazione guidata dall’ex generale Roberto Vannacci ha consolidato il proprio consenso fino a raggiungere il 6% delle intenzioni di voto, superando la Lega, ferma al 5,6%. Si tratta di un risultato significativo, destinato a incidere sugli equilibri del centrodestra e, più in generale, sull’intero quadro politico. Ma da dove arriva questo consenso? Quali sono i partiti che stanno perdendo elettori a favore di Futuro Nazionale? E qual è il profilo di chi oggi sceglie di votare Vannacci? Un elettorato saldamente collocato a destra. 🔗 Leggi su Open.online

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