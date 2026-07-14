Entra in vigore la nuova legge che restringe i limiti per la presenza dei Pfas nell’acqua potabile e quattro Comuni bergamaschi si ritrovano fuori norma. La notizia è stata al centro dell’incontro tenutosi ieri tra Uniacque e le amministrazioni di Credaro, Brembate Sopra, Castelli Calepio e Cologno. Quattro situazioni per le quali la società che gestisce il servizio idrico sta predisponendo dei piani d’intervento d’urgenza che, nella migliore delle ipotesi, richiederanno diversi mesi. Le analisi sulla falda diranno se nel frattempo ci sarà la necessità di rifornire i residenti di acqua potabile con sacchetti e autobotti. Ai bergamaschi con qualche anno sulle spalle potrà ricordare quello che accadde quarant’anni fa con l’atrazina che chiuse i rubinetti a 46 Comuni. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Pfas sopra i limiti nell'acqua di Credaro, Brembate Sopra, Castelli Calepio e Cologno: si rischia il rifornimento con sacchetti e autobotti

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A marine biologist on the contamination most people don't know about

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