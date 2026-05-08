Finisce l' emergenza acqua ma è caos sulle regole | perché nell' Agrigentino il sistema delle autobotti rischia di esplodere

L’emergenza idrica in Sicilia dovrebbe concludersi il 9 maggio, ma nell’Agrigentino si prevede un periodo complicato. Nonostante la fine dello stato di crisi, il sistema delle autobotti e la distribuzione dell’acqua restano al centro di molte tensioni e incertezze. La regione si prepara a un passaggio che potrebbe portare a nuove difficoltà nella gestione delle risorse idriche.

Il 9 maggio, almeno sulla carta, l’emergenza idrica in Sicilia finirà. Ma nell’Agrigentino è proprio da quella data che potrebbe iniziare una nuova fase critica. Non più legata alla scarsità del prezioso bene che esce dai rubinetti. E neanche alle turnazioni o alle dighe svuotate dalla siccità.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Notizie correlate

Trump, il sistema petrolifero iraniano rischia di esplodere in tre giorniIn una intervista al Fox, Donald Trump ha avvertito che le linee di produzione petrolifera dell'Iran potrebbero "esplodere" entro tre giorni se...

Leggi anche: Polizia di Stato in festa per il 174° anniversario: il bilancio delle attività nell'Agrigentino

Tutti gli aggiornamenti

Argomenti più discussi: Fini (confermato alla guida di Cia): politica dell’acqua e sgravi fiscali per rilanciare le aree interne; Emergenza idrica, convocato un consiglio comunale straordinario; Pistoia, la fattoria didattica Le Palme finisce sott’acqua; Sbanda con l'auto e finisce contro un albero, conducente ferito e il suo cane intrappolati nell'abitacolo.

La piazza delle risse. L'emergenza del quartiere Africano finisce sul tavolo di prefetto e questorePiazza Addis Abeba, cuore del quartiere Africano, da settimane è diventata scenario di risse continue. Rider che si picchiano tra loro a un'estremità della piazza. Senza dimora e altre persone ... romatoday.it

Garlasco, lo show che non finisce mai x.com

Il13. . BASKET B INTERREGIONALE. FINISCE IL SOGNO DELLA BCC PM SISTEMA PORDENONE, BATTUTA DAL PAVIA, ANCHE NELLA SECONDA PARTITA GIOCATA MERCOLEDI’ SERA AL CRISAFULLI facebook