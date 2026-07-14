La Procura di Ascoli Piceno sta esaminando un video che mostra un'aggressione avvenuta in strada a San Benedetto, in cui un uomo è stato picchiato da un imprenditore e influencer. Nel filmato, l'aggressore afferma di aver pensato che l'altro avesse un coltello. Il video è diventato virale e fa parte degli atti ufficiali raccolti dagli inquirenti.

SAN BENEDETTO È al vaglio della Procura delle Repubblica di Ascoli Piceno il video del pestaggio da parte di Giuseppe Barboni dell’iracheno Micheal Habeeb Jousif. Quest’ultimo, ubriaco, per tutta la giornata di sabato scorso aveva molestato cittadini e turisti arrivando in serata a bloccare il traffico sul ponte del torrente Albula. Il filmato, che potrebbe integrare eventuali accuse di lesioni personali anche per futili i motivi, è stato postato dallo stesso imprenditore ed è diventato virale così che si sono scatenati i commenti tra chi ha condannato incondizionatamente la violenza - come ha fatto il sindaco Nicola Mozzoni nell’immediatezza - e chi invece ha applaudito perché «finalmente qualcuno ha fatto giustizia». 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Pestaggio in strada a San Benedetto, l'imprenditore-influencer alla Zanzara: «Ho pensato che avesse un coltello». Il video virale dell?aggressione agli atti della Procura

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