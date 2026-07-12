Un uomo iracheno denunciato sabato mattina dalla Polizia a San Benedetto per aver insultato gli agenti ha poi minacciato e bloccato il traffico sul lungomare. Durante l’intervento, è stato colpito con un pugno da un altro individuo. Tra i protagonisti, anche un imprenditore influente, coinvolto nell’episodio di tensione.

SAN BENEDETTO L’iracheno, denunciato sabato mattina dalla Polizia dopo aver oltraggiato gli agenti, ha continuato a creare scompiglio infastidendo famiglie e persone che circolavano sul lungomare fino a notte inoltrata, quando si è imbattuto con l’imprenditore Giuseppe Barboni (simpatie ora per Futuro Nazionale di Vannacci che ha provato a candidarsi sindaco senza riuscirci) lo ha atterrato e preso a pugni dopo essere stato provocato dall’extracomunitario. La posizione del sindaco Mozzoni Il precedente Il ragazzo iracheno infatti, protagonista già il mattino di minacce e violenza nei confronti degli agenti della polizia locale e nel... 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - San Benedetto, minaccia gli agenti, poi blocca il traffico ma viene preso a pugni sul lungomare. Protagonisti un immigrato e l'imprenditore influencer Barboni

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