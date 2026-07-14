Senza Leonardo, il Psg è rinato. Il troppo è troppo. Non ce la fa neanche la Gazzetta ad appoggiare l’idea di avere Andrea Pirlo alla guida della Nazionale. Con tutto il sacro rispetto per Paolo Maldini e il suo consulente Leonardo (a proposito: ricordiamo che andato via Leonardo, il Psg ha svoltato come club. come squadra. Per dovere di cronaca). La Gazzetta titola: “Scommessa Pirlo”. Di più non possono fare, oltre non possono spingersi. C’è l’articolo sulla simbiosi tra Pirlo e Maldini. “Pirlo aveva già definito Maldini il miglior compagno della sua carriera, e di compagni di livello è piena la storia del Maestro. Maldini scelto, disse, per la forza del difensore in campo ma soprattutto per la passione dello sportivo e il garbo e l’intelligenza dell’uomo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Persino la Gazzetta critica l’idea Pirlo (pur senza citare Pirlo)

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