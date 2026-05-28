Andrea Pirlo, attualmente allenatore di United FC negli Emirati Arabi, ha commentato la terza assenza consecutiva dell’Italia ai Mondiali. Ha affermato che, dopo sedici anni, nulla è cambiato e che non sono state attuate riforme sufficienti per migliorare la situazione. Pirlo ha evidenziato la mancanza di progressi nel sistema calcistico nazionale, sottolineando l’assenza di modifiche sostanziali nel corso degli ultimi anni.

Dagli Emirati Arabi, dove oggi allena lo United FC, Andrea Pirlo commenta così la terza assenza consecutiva dell'Italia ai Mondiali, sottolineando come negli ultimi sedici anni non siano state fatte delle riforme adeguate. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pirlo: "Sedici anni senza Italia al Mondiale? Non è cambiato niente..."

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

BOSNIA ITALIA: NIENTE MONDIALE DOPO I RIGORI. BASTONI ESPULSO, GRAVINA DIMETTITI, SALVATE IL CALCIO.

Notizie e thread social correlati

Italia, niente Mondiale e niente premio qualificazione: era pronto un regalo da 10 mila euroIn Italia, la squadra nazionale non si è qualificata per il Mondiale e non riceverà il premio di 10 mila euro previsto dalla Figc.

Chevalier, crollo senza fine: in panchina al Psg, niente Mondiale e... Il nuovo Gigio fuori da tuttoIl portiere inserito dalla squadra tecnica per sostituire il titolare in uscita non disputa partite ufficiali da circa tre mesi.

Argomenti più discussi: Ricordi l'ultimo Torino che ha vinto il derby?; Figlio di Bielsa, New York con Pirlo e le Cherries: Milan, ecco perché Iraola; Il leggendario Andrea Pirlo compie oggi 4??7?? anni ?????; Ambrosini racconta l'addio di Ancelotti: Io e Pirlo piangemmo con Leonardo presente. Momento emotivo enorme.

Da #Pirlo e #Messi fino a #Casemiro 15 anni di stelle in #MLS ? x.com