Legge 104 non solo permessi | tutte le tasse che si possono ridurre o non pagare

Con la legge 104, è possibile ottenere riduzioni o esenzioni da alcune tasse. Si tratta di risparmi che possono arrivare a centinaia o migliaia di euro all’anno. La normativa non riguarda solo i permessi lavorativi e le tutele per i lavoratori con disabilità e i loro familiari, ma anche vantaggi fiscali che consentono di alleggerire il carico delle imposte.

Legge 104 vuol dire poter risparmiare centinaia (o addirittura migliaia) di euro l’anno, non solo avere permessi di lavoro e tutele per i lavoratori con disabilità e per i loro familiari. Le agevolazioni fiscali legate alla Legge 104 sono molte, ma vanno conosciute per tradursi in un sostegno economico: dall’esenzione del bollo auto all’Iva ridotta, dalle detrazioni Irpef alle deduzioni per l’assistenza personale, fino ad alcune agevolazioni sui tributi locali. Legge 104: quali agevolazioni fiscali sono previste. Le agevolazioni fiscali previste per le persone con disabilità variano in base alla tipologia di disabilità riconosciuta, ai requisiti previsti dalla normativa e, in alcuni casi, possono essere richiesti anche dai familiari che hanno fiscalmente a carico la persona con disabilità. 🔗 Leggi su Panorama.it

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