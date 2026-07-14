Sergio Perez ha rivelato che durante il suo periodo in Red Bull ha vissuto anni difficili. Ha spiegato che il team manager gli aveva subito detto che si correva con una sola vettura, senza nascondere le sfide interne. Dopo diversi anni, il pilota ha deciso di condividere pubblicamente la propria esperienza, parlando di un ambiente in cui le cose non erano sempre facili.

Ne sono state dette tante e tante sono state le speculazioni. Ma, dopo alcuni anni, Sergio Perez ha deciso di aprirsi in una conversazione franca e, nel podcast High Performance, ha raccontato la sua verità sugli anni vissuti alla Red Bull. Il messicano, che quest’anno è tornato in F1 con la Cadillac, ha corso per il team di Milton Keynes tra il 2021 e il 2024, vincendo cinque gare e contribuendo, con tanti piazzamenti, ai successi della scuderia. Ma il dietro le quinte di quell’avventura professionale è il racconto di una realtà durissima e parte dall’impatto brutale ricevuto appena arrivato: "Sono entrato in un progetto costruito interamente per Max Verstappen – ha detto Checo –. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Perez: "In Red Bull anni duri. Horner me lo disse subito che si correva con una sola auto"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Nuovo team in Formula 1: torna in scena Chris Horner dopo l’addio alla Red BullNel mondo della Formula 1 si torna a parlare di Chris Horner, che dopo aver concluso il suo rapporto con la squadra Red Bull torna a essere al centro...

Arturo Mariani nato con una sola gamba: «Ricordo ancora quando, in piscina, un bambino mi guardò e disse: “Che schifo”. Sono episodi che restano impressi»Arturo Mariani, nato con una sola gamba, ricorda ancora un episodio in piscina quando un bambino lo chiamò “schifo”.

Temi più discussi: Sergio Perez parla della collaborazione con Verstappen: alla Red Bull tutto andava a Max; Perez 14° a Silverstone: Buona gara, una delle migliori di quest’anno; F1, Antonelli domina gara sprint a Silverstone: ordine d’arrivo e nuova classifica piloti; Liam Lawson.

Perez ha raccontato i suoi anni alla Red Bull, nei quali il meglio in ogni area era dedicato a Verstappen, come il team sarebbe stato felice di correre con un solo pilota e di un sistema che finisce per spezzarti. Link dell'articolo nel primo commento #redbull x.com

Gran Premio della Stiria 2020: Il momento in cui Lewis Hamilton ha preso la pole con un sorprendente vantaggio di 1,2 secondi sul bagnato al Red Bull Ring. reddit

Perez: In Red Bull anni duri. Horner me lo disse subito che si correva con una sola autoIl messicano al podcast High Performance ha raccontato gli anni a Milton Keynes: Tutto era organizzato per Max Verstappen. E se i miei risultati calavano era colpa della mia testa. Ho resistito grazi ... gazzetta.it

F1, Sergio Perez racconta l'incubo Red Bull: Horner me lo disse, c'è solo Verstappen e Button consiglia MaxSergio Pérez ha rotto il silenzio su ciò che realmente accadeva nel box della Red Bull durante i 4 anni in cui ha fatto squadra con Max Verstappen, il buon inizio e la crisi alla fine della quarta sta ... sport.virgilio.it