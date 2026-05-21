Nuovo team in Formula 1 | torna in scena Chris Horner dopo l’addio alla Red Bull

Nel mondo della Formula 1 si torna a parlare di Chris Horner, che dopo aver concluso il suo rapporto con la squadra Red Bull torna a essere al centro delle discussioni. Le voci che circolano nel paddock si susseguono da tempo, alcune si dissolvono rapidamente, altre invece si ripresentano più volte, creando un clima di incertezza. La presenza di Horner viene considerata un possibile elemento di novità per il team, anche se ancora non sono stati confermati dettagli ufficiali.

Il paddock della Formula 1 è pieno di voci che durano poche ore e di altre che invece restano, girano, ritornano e alla fine qualcosa lasciano. Quella che nelle ultime ore coinvolge Chris Horner sembra appartenere alla seconda categoria, perché non si parlerebbe di un semplice cambio di ruolo o di un trasferimento interno tra squadre già esistenti. La parte interessante, però, è che il nome del possibile progetto arriverebbe da un settore che negli ultimi anni ha cambiato parecchi equilibri industriali e commerciali a livello mondiale. E non sarebbe una squadra storica, né un marchio con passato nel motorsport europeo. Secondo quanto riportato da PlanetF1, la scorsa settimana Christian Horner si sarebbe recato a Cannes, dove avrebbe partecipato a due giorni di incontri con Stella Li, vicepresidente di BYD. 🔗 Leggi su Sportface.it

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