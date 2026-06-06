Arturo Mariani nato con una sola gamba | Ricordo ancora quando in piscina un bambino mi guardò e disse | Che schifo Sono episodi che restano impressi

Da vanityfair.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Arturo Mariani, nato con una sola gamba, ricorda ancora un episodio in piscina quando un bambino lo chiamò “schifo”. Da quei pregiudizi dell'infanzia, ha raggiunto competizioni internazionali.

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Fin dall’infanzia ha dovuto confrontarsi con l’uso delle protesi, la necessità delle stampelle e, soprattutto, con il pregiudizio di chi riteneva impossibili per lui determinate attività; ostacoli che per molti suoi coetanei non esistevano. In un’epoca in cui l'attenzione verso la disabilità era meno sviluppata, non sono mancati episodi di esclusione e discriminazione. Si sentiva fragile, diverso, fuori posto. «Ciò che mi faceva soffrire maggiormente erano i commenti delle persone. Ricordo ancora quando, in piscina, un bambino mi guardò e disse: “Che schifo”. Sono episodi che restano impressi», racconta Arturo. «Provavo imbarazzo ogni volta che mi sentivo gli occhi addosso; avrei preferito passare inosservato. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Arturo Mariani nato con una sola gamba: «Ricordo ancora quando, in piscina, un bambino mi guardò e disse: “Che schifo”. Sono episodi che restano impressi»
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