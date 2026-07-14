Perde il controllo dell'auto e finisce contro i banchi del mercato Bonola a Milano | grave il conducente 3 feriti

Un'auto ha travolto i banchi del mercato Bonola a Milano, causando tre feriti. Il conducente, un uomo di 60 anni, ha perso il controllo del veicolo dopo aver accusato un malore e si è schiantato contro i banchi di frutta e verdura. È stato soccorso e trasportato in ospedale in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi.

Un'auto si è schiantata contro un banco di frutta e verdura al mercato "Bonola" in zona Gallaratese a Milano la mattina di martedì 14 luglio. Il 60enne alla guida avrebbe avuto un malore ed è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Feriti lievemente anche tre operatori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Incidente sulla Braccianese: perde il controllo dell'auto e finisce contro un muretto, grave 26enneNella notte sulla via Braccianese Claudia, un’auto ha perso il controllo e si è schiantata contro un muretto.

Leggi anche: Bergamo, perde il controllo dell’auto e finisce contro il guardrail: grave 58enne

Temi più discussi: Perde il controllo dell'auto e sfonda la vetrina di un negozio; Incidente mortale a Ponte di Nona. Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un albero; Incidente in galleria: perde il controllo dell'auto e si schianta contro la parete, soccorsi un 90enne e una 85enne; Perde il controllo dell'auto e finisce contro muro: conducente trasportato in elisoccorso in Ospedale.

Perde il controllo dell'auto e 'investe' un banco di frutta, grave 60enne. A Milano in piazza Bonola, tre altri feriti non gravi #ANSA x.com

Perde il controllo dell'auto e 'investe' un banco di frutta, grave 60enne(ANSA) - MILANO, 14 LUG - Un uomo di sessant'anni ha perso il controllo dell'auto ed ha investito un banco di frutta allestito al mercato di piazza Bonola a Milano prima di fermare la propria corsa co ... msn.com

Perde il controllo dell’auto e finisce contro i banchi del mercato Bonola a Milano: grave il conducente, 3 feritiUn'auto si è schiantata contro un banco di frutta e verdura al mercato Bonola in zona Gallaratese a Milano la mattina di martedì 14 luglio ... fanpage.it

Posso clonare qualsiasi permanente non terra che controllo con la Classe dell'Artificiere se uso il Torque Liquimetallico? reddit