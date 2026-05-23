Incidente sulla Braccianese | perde il controllo dell' auto e finisce contro un muretto grave 26enne
Nella notte sulla via Braccianese Claudia, un’auto ha perso il controllo e si è schiantata contro un muretto. Alla guida c’era un uomo di 26 anni che è rimasto gravemente ferito. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato il ferito in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi.
Incidente sulla via Braccianese Claudia nel territorio di Allumiere dove nella notte un automobilista, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo dell'auto andando a sbattere contro un muretto. Il conducente del veicolo, un 26enne di nazionalità romena, è stato trasportato in. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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