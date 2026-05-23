Incidente sulla Braccianese | perde il controllo dell' auto e finisce contro un muretto grave 26enne

Notizia in breve

Nella notte sulla via Braccianese Claudia, un’auto ha perso il controllo e si è schiantata contro un muretto. Alla guida c’era un uomo di 26 anni che è rimasto gravemente ferito. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato il ferito in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi.