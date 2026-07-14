In corso a Bastad, in Svezia, nel torneo di doppio sulla terra battuta, l’unica coppia tutta italiana è composta da Andrea Pellegrino e Andrea Vavassori. Non sono stati resi noti i motivi ufficiali per l’assenza di Simone Bolelli. La coppia formata da Pellegrino e Vavassori ha già ottenuto un risultato di rilievo, vincendo una partita importante nel torneo.

Sulla terra battuta svedese di Bastad nel tabellone di doppio l’unica coppia tutta italiana presente è quella composta da Andrea Pellegrino ed Andrea Vavassori: non si conoscono i motivi ufficiali per i quali Simone Bolelli non sia in Svezia, ma la neonata coppia ha già mietuto un successo di prestigio. Al primo turno, infatti, gli azzurri hanno piegato il britannico Luke Johnson ed il polacco Jan Zielinski, accreditati della testa di serie numero 4, ed ai quarti di finale se la vedranno con la coppia composta dallo statunitense Vasil Kirkov e dal neerlandese Bart Stevens. Pellegrino è impegnato anche in singolare a Bastad, e questo ha... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Perché Vavassori non sta giocando con Bolelli a Bastad: l’alternativa sa di futuro?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

LIVE Bolelli/Vavassori-Doumbia/Reboul 2-6, 1-0, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: Vavassori tiene il servizio in apertura di secondo setDurante il match di doppio in corso a Amburgo, gli atleti Bolelli e Vavassori si trovano sotto 2-6 nel primo set contro Doumbia e Reboul.

Bolelli e Vavassori fiduciosi: “Possiamo giocarcela con tutti”Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno superato gli ottavi di finale agli Internazionali d’Italia, rafforzando la loro fiducia in vista delle...

Temi più discussi: Si ferma agli ottavi la corsa di Errani/Vavassori a Wimbledon. Gli azzurri cedono alla distanza con Polmans/Hunter; Wimbledon, Errani e Vavassori fuori al secondo turno; Sinner batte Zverev in rimonta e conquista Wimbledon per la 2ª volta di seguito; Bolelli/Vavassori fuori agli ottavi di finale.

Perché l'erba non viene tagliata tutta allo stesso modo e come vengono gestite le irrigazioni? L’agronomo Angelo Vavassori racconta i criteri che guidano la manutenzione del verde a Milano Scopri il podcast della serie La cura del verde in città spotify x.com

Perché Vavassori non sta giocando con Bolelli a Bastad: l’alternativa sa di futuro?Sulla terra battuta svedese di Bastad nel tabellone di doppio l'unica coppia tutta italiana presente è quella composta da Andrea Pellegrino ed Andrea ... oasport.it

Wimbledon Mixed Doubles R2: Hunter/Polmans def. [1] Errani/Vavassori: 6-3 ?²?6-7 6-2 reddit

Williams, caos per il doppio a Wimbledon: le accuse di favoritismo. Ecco perché Vavassori e gli altri protestanoWilliams, caos per il doppio a Wimbledon: le accuse di favoritismo. Ecco perché Vavassori e gli altri protestano ... sport.virgilio.it