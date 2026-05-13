Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno superato gli ottavi di finale agli Internazionali d’Italia, rafforzando la loro fiducia in vista delle prossime sfide. I due tennisti hanno mostrato determinazione nel corso dell’incontro, sfruttando l’appoggio del pubblico del Foro Italico. Ora si preparano a confrontarsi con altri avversari, certi di poter competere con chiunque.

Pronti a dare battaglia. Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno saputo assorbire l’energia del pubblico del Foro Italico per imporsi negli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia. Il doppio azzurro, impegnato contro la coppia formata dallo svedese Andre Goransson e dallo statunitense Evan King, ha prevalso in due tie-break sullo score di 7-6 (4) 7-6 (0). Una partita equilibrata in cui, come spesso accade in questa specialità, sono stati gli episodi a fare la differenza. Bravi i due azzurri a essere stati pronti e lucidi. “ Abbiamo lottato come sempre, portando l’energia dalla nostra parte. Il doppio, in definitiva, è questo. Anche oggi abbiamo fatto un po’ di pochino fatica per il campo pesante e l’abbiamo portata a casa col cuore e grazie al pubblico “, ha raccontato Bolelli ai microfoni di Sky Sport.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Bolelli e Vavassori fiduciosi: “Possiamo giocarcela con tutti”

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