LIVE Bolelli Vavassori-Doumbia Reboul 2-6 1-0 ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | Vavassori tiene il servizio in apertura di secondo set

Durante il match di doppio in corso a Amburgo, gli atleti Bolelli e Vavassori si trovano sotto 2-6 nel primo set contro Doumbia e Reboul. All'inizio del secondo set, Vavassori riesce a mantenere il servizio, portando la partita avanti. In un punto decisivo, Vavassori conquista uno scambio con un dritto, portando il punteggio a40-40. Successivamente, Doumbia chiude il gioco con una volée di dritto, chiudendo il punto e mantenendo il vantaggio degli avversari.

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