LIVE Bolelli Vavassori-Doumbia Reboul 2-6 1-0 ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | Vavassori tiene il servizio in apertura di secondo set
Durante il match di doppio in corso a Amburgo, gli atleti Bolelli e Vavassori si trovano sotto 2-6 nel primo set contro Doumbia e Reboul. All'inizio del secondo set, Vavassori riesce a mantenere il servizio, portando la partita avanti. In un punto decisivo, Vavassori conquista uno scambio con un dritto, portando il punteggio a40-40. Successivamente, Doumbia chiude il gioco con una volée di dritto, chiudendo il punto e mantenendo il vantaggio degli avversari.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Passa con il dritto Vavassori: deciding point. 40-30 Doumbia chiude con la volée di dritto. 30-30 Passante millimetrico con il dritto di Doumbia. 15-30 Il classe ’95 francese attacca Vavassori e la sua volée difensiva non rimane in campo. 0-30 Largo il dritto di Reboul. 0-15 Gran passante di Bolelli con il rovescio in risposta. 1-0 Appena lungo il dritto di Reboul in risposta. 40-30 In rete il dritto di Vavassori. 40-15 Lunga la risposta di dritto di Doumbia. 30-15 Lunga la volée di Doumbia. 15-15 Vola via la risposta di Reboul. 0-15 Passante di rovescio di Doumbia. 12.14 Numeri al servizio impressionanti dei francesi: 75% di prime in campo e 100% di punti vinti con la prima. 🔗 Leggi su Oasport.it
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