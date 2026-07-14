Il 6 luglio, il Dalai Lama ha compiuto 91 anni. Il settimanale Time ha dedicato una copertina al leader spirituale, intitolandola “His Last Stand” e mostrando una sua immagine con le mani giunte. Tra Cina e India si è riaccesa una disputa che coinvolge anche il mondo del buddismo. La copertina e il titolo hanno suscitato molte discussioni sulla sua figura e sul ruolo nel conflitto tra i due paesi.

Lo scorso 6 luglio il Dalai Lama ha compiuto 91 anni. Il settimanale Time gli ha appena dedicato una copertina con foto e titoli emblematici: “His Last Stand”, ossia “La sua ultima battaglia”, con l’immagine del leader spirituale in primo piano a mani giunte. Il riferimento è all’eredità di Tenzin Gyatso, ossia il XIV Dalai Lama, sempre più anziano e alle prese con fastidiosi problemi di salute. Parliamo di un personaggio complesso che incarna in sé due lati complementari: la manifestazione terrena del bodhisattva della compassione Avalokitesvara (Chenrezig, nella tradizione tibetana), che secondo la credenza buddhista rinuncia al nirvana per continuare ad aiutare gli esseri senzienti, ma anche un uomo logorato dall’età che necessità di cure. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Perché tra Cina e India si è accesa la “guerra del buddismo”

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