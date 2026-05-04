Negli ultimi tempi si assiste a una nuova forma di pressione tra due nazioni: la Cina e l’India. Questa strategia si svolge attraverso dispute territoriali e controlli di aree strategiche lungo il confine, senza ricorrere a scontri armati diretti. La competizione si manifesta anche tramite operazioni di sorveglianza e attività di mappatura, creando una tensione che si sviluppa senza l’uso di armi convenzionali.

C’è una forma di aggressione che non comincia con i carri armati, né con i missili, né con le navi da guerra. Comincia con una carta geografica. Con un nome cambiato. Con un villaggio ribattezzato. Con una valle, un colle, un fiume, una montagna trasformati in parole cinesi, stampate su un elenco ministeriale e accompagnate da coordinate precise. È la guerra del tratto di penna, ma sarebbe ingenuo considerarla meno grave di quella combattuta con le armi. La decisione cinese di pubblicare, nell’aprile 2026, una nuova lista di ventitré “nomi normalizzati” per località situate nello Stato indiano dell’Arunachal Pradesh rientra pienamente in questa logica.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - La guerra delle mappe: così la Cina assedia l’India senza sparare un colpo

Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo

Notizie correlate

Iran, la guerra elettronica dei Gps. «Le navi bloccate a Hormuz senza mappe»Nel Golfo Persico le petroliere stanno improvvisamente «attraccando» nel deserto.

Iran, la guerra elettronica (e invisibile) dei Gps. «Le navi bloccate a Hormuz senza mappe»Nel Golfo Persico le petroliere stanno improvvisamente «attraccando» nel deserto.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Dietro le Mappe - Terre rare: una risorsa strategia; Gabbiano Livingston fa rotta sulla Cina: tre itinerari per veri viaggiatori; Spionaggio cinese: mappe tridimensionali svelano la guerra dei dati contro la Nato e l’Asia; Dietro le Mappe - Arabia Saudita: Bin Salman al centro della scena.

Come la guerra in Iran cambia la mappa energetica della CinaRussia, Indonesia, Australia. Con la guerra in Medio Oriente, la Cina sta riscrivendo la mappa delle sue importazioni di energia. Pechino sta riducendo l’esposizione dall’Iran e dai Paesi del Golfo, c ... msn.com

Nuovo scontro Usa-Cina: nell'Artico inizia la guerra delle antenneLa crescente competizione tra Stati Uniti e Cina per il dominio tecnologico e spaziale ha portato a un nuovo campo di battaglia: l'Artico. La regione, tradizionalmente vista come una terra desolata e ... ilgiornale.it

A Vladivostok oltre 1.500 giovani partecipanti da Russia, Cina e Laos hanno aperto le celebrazioni del Giorno della Vittoria con la parata internazionale “Nipoti della Vittoria” - facebook.com facebook

La Cina elimina i dazi su tutti i prodotti africani (tranne per l’Eswatini, che riconosce Taiwan), estendendo un’apertura commerciale che mira a rafforzare il suo soft power nel continente, pur tra squilibri commerciali e dubbi sugli effetti reali. x.com