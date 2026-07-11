Le consegne di pacchi di Temu sono diventate un elemento chiave nel conflitto commerciale tra l’Unione europea e la Cina. La disputa riguarda anche settori come acciaio, veicoli elettrici, semiconduttori, pannelli solari e batterie, già oggetto di tensioni tra Europa, Stati Uniti e Cina da diversi anni.

La guerra commerciale è entrata nella cassetta della posta. Per anni Europa, Stati Uniti e Cina hanno combattuto su acciaio, auto elettriche, semiconduttori, pannelli solari e batterie. Ora una parte dello scontro passa da oggetti molto più piccoli: una maglietta da pochi euro, una cover per smartphone, un giocattolo, un cavo Usb, un accessorio per la casa. Dal primo luglio 2026 l’ Unione europea applica un dazio fisso da 3 euro sui pacchi e-commerce sotto i 150 euro provenienti da Paesi extra-Ue, chiudendo l’ esenzione doganale che per anni ha favorito il modello delle piattaforme low cost asiatiche. La misura resterà in vigore fino al 2028, quando entrerà in funzione il nuovo sistema doganale europeo previsto dalla riforma del Codice doganale. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Perché la guerra commerciale tra Ue e Cina passa dai pacchi di Temu

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Raised as the ultimate assassin, she breaks free and begins a blood-soaked revenge

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