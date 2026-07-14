Perché l’ombra di Hormuz pesa sul negoziato Israele-Libano Parla Dentice

I negoziati tra Israele e Libano si terranno a Roma il 14 e 15 luglio. Il ministro degli Esteri italiano ha sottolineato l’importanza della sede, evidenziando il ruolo del paese come protagonista in un tentativo di pace in Medio Oriente. La presenza di rappresentanti di entrambe le parti nel capoluogo italiano si inserisce in un quadro di tensioni legate alla regione dello Stretto di Hormuz, che influenzano le dinamiche del negoziato.

“Il fatto che si svolgano a Roma i negoziati è molto importante e dimostra quanto l’Italia sia protagonista per un’azione di pace in Medio Oriente”. Con queste parole il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha rivendicato il ruolo italiano alla vigilia del nuovo round di colloqui tra Israele e Libano, in programma il 14 e 15 luglio nella capitale. Parlando a Bruxelles, a margine del Consiglio Affari Esteri, Tajani ha spiegato di aver appena parlato con i negoziatori israeliano e libanese per incoraggiarli a raggiungere un accordo. Una condizione complicata dalla riapertura di fatto dello scontro armato tra Stati Uniti e Israele. ”È... 🔗 Leggi su Formiche.net

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