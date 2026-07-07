Negoziato Israele-Libano a Roma per l’Italia un rischio e un’opportunità

Da it.insideover.com 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Roma si terrà il 15 e il 16 luglio un nuovo incontro tra rappresentanti di Israele e Libano, con l’obiettivo di rafforzare il cessate il fuoco firmato il 26 giugno. L’appuntamento segue un periodo di tensioni e scontri tra i due Paesi. La sede prevista è la capitale italiana, dove si discuterà di possibili passi successivi per consolidare l’accordo di pace.

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Sarà Roma a ospitare un nuovo round di colloqui diretti tra Israele e Liban o il 15 e il 16 luglio per provare a consolidare l’accordo di cessate il fuoco concluso il 26 giugno con cui Beirut e Tel Aviv hanno avviato una faticosa strada verso la distensione bilaterale. Si tratterà di un tentativo di confronto, compiuto a livello di ambasciatori, ad alta tensione dato che il sentiero verso la pace è contrastato. Da un lato, i colloqui sono avanzati in forma molto asimmetrica, con il Libano che ha trattato a casa del principale alleato di Israele, gli Usa, e ha firmato un accordo dopo aver subito molti danni materiali e l’occupazione di parte del Sud del Paese; dall’altro, le milizie sciite di Hezbollah non hanno riconosciuto la tregua, il che offre a Tel Aviv spazio di manovra per continuare a operare contro di loro. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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Il prossimo round di negoziati diretti tra Israele e Libano a Roma il 15 e 16 luglio

Video Il prossimo round di negoziati diretti tra Israele e Libano a Roma il 15 e 16 luglio

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