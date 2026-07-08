negoziato tra israele e libano prossima fermata a roma

Un negoziato tra Israele e Libano si svolge attualmente, con la prossima tappa prevista a Roma. La trattativa si inserisce in un percorso di dialogo tra le due parti, ancora in fase di sviluppi ufficiali. Nel frattempo, in edicola dal 29 luglio, è disponibile il primo numero di una nuova pubblicazione a due puntate, che include storie di Dylan Dog, Zerocalcare e Shintaro Kago.

Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Si terrà a Roma il 15 e il 16 luglio il sesto ciclo di negoziati diretti tra Libano e Israele, a differenza dei cinque precedenti ospitati a Washington. A rilanciare l’annuncio in Italia, in seconda battuta dopo l’ambasciatore israeliano negli Stati uniti Leiter Yechiel, un entusiasta Antonio Tajani, che vede la cosa «con grande favore», in un clima di battibecchi e tensioni tra il governo italiano e quello statunitense. IL 14 APRILE SCORSO, durante una sua visita ufficiale in Libano, il... 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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