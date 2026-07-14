Perché la Juventus prenderebbe Pellegrino insieme a Kolo Muani ma non insieme a Sorloth

La Juventus valuta l'acquisto di Pellegrino e Kolo Muani, ma non di Sorloth. Le trattative sono in corso, con Pellegrino considerato per un ruolo offensivo. La scelta di non inserire Sorloth dipende da valutazioni tecniche e strategiche interne. Le operazioni sono ancora in fase di definizione, senza comunicazioni ufficiali. La società sta analizzando le opzioni per rinforzare l’attacco, senza confermare ancora le trattative concluse.

di Mauro Munno . Le strategie alla Continassa. Le grandi manovre in casa Juventus per rimodellare il reparto offensivo non si fermano al solo nome di Kolo Muani. I bianconeri tengono infatti decisamente viva la pista di mercato che porta a Mateo Pellegrino del Parma. Il profilo dell’argentino piace moltissimo a Luciano Spalletti, che ne apprezza la fisicità e lo ritiene ideale per il suo scacchiere tattico. Tuttavia, la trattativa presenta sin da subito un ostacolo economico non indifferente: la richiesta di partenza degli emiliani si aggira sui 30 milioni di euro. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Incastri di mercato e la cessione chiave. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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