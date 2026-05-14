Kolo Muani e la Juventus | perché sono fatti per stare insieme

Il club della Juventus sta valutando le condizioni necessarie per completare l'acquisto di Kolo Muani, attaccante che interessa da tempo. La trattativa è in fase di studio e si concentra sugli aspetti contrattuali e finanziari necessari per finalizzare l'accordo. La società bianconera ha analizzato le varie opzioni per portare l’attaccante nel proprio roster, senza ancora ufficializzare nulla. Le prossime settimane saranno decisive per capire se l’affare potrà andare in porto.

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KOLO MUANI - JUVENTUS: la SITUAZIONE

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