Ferie docenti precari | devo presentare richiesta solo a giugno o anche a Natale e Pasqua? Il Punto di Walter Miceli

Un docente precario si chiede se possa presentare richiesta di ferie anche durante Natale e Pasqua, o solo a giugno. La domanda nasce dopo le recenti decisioni della Corte di Cassazione riguardanti le ferie dei docenti a contratto. Tra i dubbi più frequenti, c’è quello sul periodo successivo alla fine delle lezioni. Finora, non ci sono indicazioni precise sui tempi per richiedere le ferie durante l’anno scolastico.

Tra i dubbi più frequenti emersi dopo le recenti pronunce della Corte di Cassazione sulle ferie dei docenti a tempo determinato c’è quello relativo al periodo successivo alla conclusione delle lezioni. Se durante le vacanze di Natale e Pasqua la normativa impone al docente di richiedere espressamente le ferie, cosa accade invece nei giorni compresi tra la fine delle attività didattiche e il 30 giugno? Secondo Miceli, la Cassazione ha chiarito che durante le sospensioni infrannuali delle lezioni il docente non è automaticamente collocato in ferie. “La Corte di Cassazione ha detto che nel periodo di Natale e Pasqua l’avviso del dirigente è superfluo, nel senso che la legge già prevede che tu dovresti presentare domanda di ferie”, ha spiegato. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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