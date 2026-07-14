Un ciclista è stato ripreso mentre attraversava un incrocio passando col semaforo rosso, senza fermarsi. L’episodio si è verificato in una zona urbana, dove altri utenti della strada hanno osservato la scena. Il ciclista ha proseguito dritto dopo aver dato un’occhiata a destra e a sinistra, senza rispettare il segnale di stop. La scena è stata documentata da un testimone e condivisa sui social media.

Capita a chiunque si muova in città, al volante o in sella: un ciclista che, invece di fermarsi al rosso, prosegue dritto, magari dopo un'occhiata rapida a destra e a sinistra. È l'immagine che più di ogni altra alimenta l'insofferenza tra automobilisti e chi pedala, al punto da essere diventata una sorta di luogo comune, quasi come se passare col rosso fosse la regola e non l'eccezione. Ma perché succede? E soprattutto: cosa si rischia a farlo? Il motivo, spesso, è duplice. Da un lato pesa un fattore molto pratico: un'automobile che passa col rosso può essere multata anche a distanza di giorni grazie a dispositivi che fotografano la targa e permettono di notificare il verbale al proprietario senza che un agente sia fisicamente presente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Perché i ciclisti passano col semaforo rosso?

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CICLISTI PASSANO COL ROSSO. Targa e assicurazione anche per loro

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