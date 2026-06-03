A Ravenna ogni giorno 10 auto passano col rosso e 200 col piede pesante | la mappa di Sirio red e velox

A Ravenna, ogni giorno 10 auto passano col rosso e 200 conducenti superano i limiti di velocità. Le telecamere Velox e i rilevamenti di Sirio Red hanno multato migliaia di automobilisti. Le sanzioni per violazioni al Codice della Strada hanno generato oltre 10 milioni di euro nelle casse comunali nel 2024, un incremento rispetto all’anno precedente.

Le multe per le violazioni al Codice della Strada fruttano un sostanzioso tesoretto al Comune di Ravenna: nel 2024 tali sanzioni hanno portato oltre 10 milioni di euro nelle casse di Palazzo Merlato, in netto aumento rispetto all'anno precedente. In attesa di conoscere il "conto" dello scorso. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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