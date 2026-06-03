Foto al semaforo a chi passa col rosso a Roma 38 nuovi dispositivi attivi entro luglio | ecco dove

A Roma saranno attivate entro il 30 luglio 38 nuove fotocamere ai semafori, per rilevare i veicoli che passano con il rosso. Le telecamere, già installate in diverse zone della città, registreranno le targhe delle auto in violazione, consentendo eventuali sanzioni. L’installazione fa parte di un progetto per migliorare il rispetto delle norme stradali e aumentare la sicurezza. Le telecamere saranno operative in punti strategici e monitoreranno il traffico 24 ore su 24.

(Adnkronos) – Al via entro il 30 luglio a Roma l'attivazione delle fotocamere dei semafori che cattureranno la targa delle auto che passeranno con il rosso. Le 38 nuove 'Photored' che si aggiungeranno alle 11 già attive, verranno accese in 15 incroci individuati dal Campidoglio tra quelli più pericolosi della Capitale. Le sanzioni sono quelle. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. Spacciatore con maiale al guinzaglio, arrestato a Roma. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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