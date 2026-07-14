Perché Hilary Duff è diventata un'icona beauty solo oggi

Da amica.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Hilary Duff, 38 anni, è tornata a esibirsi dal vivo dopo 20 anni di assenza da palchi e teatri. La sua ripresa pubblica ha attirato l’attenzione sul suo stile e aspetto, portando a una rinnovata attenzione al suo look. La cantante e attrice ha condiviso immagini del suo ritorno, che sono state molto commentate sui social. La sua presenza sul palco ha suscitato interesse anche per il suo modo di apparire e il suo stile, considerato ora come un esempio di tendenza nella bellezza.

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Tornare sul palco, per una come Hilary Duff, 38 anni ma assente da stadi e teatri da ben due decenni, significa anche tornare a dettare tendenza. Il suo Lucky Me Tour mondiale – che purtroppo per i fan italiani non toccherà alcuna città del Belpaese – ha riportato l’attenzione su quell’estetica Y2K che ha accompagnato l’ascesa della popstar nei primi anni Duemila. Non si tratta solo di moda e abbigliamento: grazie a Hilary Duff anche il beauty sta riscoprendo gloss ultra-lucidi, ombretti perlati, sopracciglia naturali e raccolti morbidi, in un revival che coinvolge tanto chi è cresciuto con Lizzie McGuire (il personaggio Disney che ha reso la Duff una celebrità) quanto la Gen Z che è sempre più attratta da un’idea di femminilità spontanea e meno costruita rispetto agli standard dell’ultimo decennio. 🔗 Leggi su Amica.it

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