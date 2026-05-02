Mercoledì 29 aprile, un’artista nota per il suo debutto come studentessa liceale e per la carriera come cantante pop, ha preso la parola davanti ai laureandi della Northeastern University di Boston, al Fenway Park. Durante il suo intervento, ha condiviso alcune riflessioni sul suo percorso nel settore dello spettacolo, invitando gli studenti a fermarsi e riconoscere le conquiste raggiunte lungo il cammino.

Mercoledì 29 aprile, Hilary Duff si è rivolta ai laureandi della Northeastern University, classe 2026, al Fenway Park di Boston, parlando del suo percorso nel mondo della cultura pop. Ha iniziato scherzando sul fatto di essere “invidiosa” dei neolaureati perché la sua «istruzione formale si è conclusa intorno alla terza elementare» a causa della sua fiorente carriera di attrice e cantante, da bambina e poi di superstar adolescente. Ha poi continuato: «Solo perché qualcosa rappresenta una buona opportunità o un buon stipendio non significa che sia la cosa giusta. Accettando semplicemente ciò che il mondo mi offriva, stavo perdendo la mia voce. Reagivo, invece di chiedermi cosa volessi veramente.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Hilary Duff, “da liceale a popstar”, fino al discorso alla Northeastern University di Boston: «Non dimenticate di fermarvi e apprezzare quanta strada avete fatto»

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