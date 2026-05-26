Durante gli American Music Awards, diversi artisti hanno attirato l'attenzione per il loro abbigliamento. Queen Latifah ha dominato la scena, mentre Hilary Duff ha indossato un outfit argentato. Teyana Taylor ha scelto un abito con uno spacco molto pronunciato. La serata ha visto una varietà di scelte stilistiche tra le celebrità presenti, senza che siano stati segnalati eventi o dichiarazioni particolari legati alle performance o ai discorsi.

G li American Music Awards sono ogni anno un palcoscenico perfetto per dare lezioni di stile. La 52ª edizione, ospitata a Las Vegas e condotta da Queen Latifah, ha mescolato glamour, provocazione e scelte stilistiche molto diverse tra loro: dall’eccesso couture ai look più minimal pensati per resistere al caldo. Tra performance attese e nomination stellari (con Taylor Swift tra le più nominate ma assente alla serata), il tappeto rosso è stato il vero protagonista della serata. L'origine dello stile. guarda le foto Queen Latifah, il ritorno della diva teatrale. Queen Latifah apre la serata in modalità icona. Il suo look è formato da un cappotto piumato scenografico stretto in vita da una cintura importante e completato da gioielli statemen t. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Queen Latifah è la regina indiscussa della serata, Hilary Duff è una visione argento e Teyana Taylor incanta con uno spacco vertiginoso

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