Non ci sono prove che gli israeliani abbiano tentato di riportare Mahmoud Ahmadinejad al potere in Iran. Il testo menziona un presunto piano israeliano che avrebbe sfruttato l’ambizione dell’ex presidente, ma non ci sono dettagli concreti o conferme su azioni realizzate. La notizia si basa su ipotesi e speculazioni, senza evidenze di operazioni concrete o risultati ottenuti.

Il piano israeliano per portare Mahmoud Ahmadinejad al vertice dell’Iran sembrava perfetto sulla carta: sfruttare l’ambizione dell’ex presidente della Repubblica, alla guida del Paese dal 2005 al 2013, e ormai emarginato dalla cerchia del capo supremo Ali Khamenei, per attribuire un volto iraniano a un cambio di regime concepito e sostenuto dall’esterno. L’operazione è fallita nel momento decisivo. Dopo essere stato sottratto alla sorveglianza dei Guardiani della Rivoluzione e trasferito in una casa sicura del Mossad, Ahmadinejad si è allontanato misteriosamente dal proposito, mentre l’offensiva delle milizie curde che avrebbe dovuto aprire un fronte interno non è mai cominciata. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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© Linkiesta.it - Perché gli israeliani non sono riusciti a riportare Ahmadinejad al potere in Iran

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