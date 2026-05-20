Secondo quanto riportato, l'ex presidente iraniano Ahmadinejad sarebbe stato considerato da alcuni leader stranieri come una figura adatta a guidare un possibile governo di transizione nel paese. Fonti vicine ai governi di Stati Uniti e di Israele avrebbero discusso di un piano che prevedeva il suo coinvolgimento come figura di passaggio, con l'obiettivo di favorire un cambiamento di regime in Iran. Le conversazioni sarebbero avvenute in privato e coinvolgerebbero diversi attori internazionali interessati alla situazione politica iraniana.

Donald Trump e Benjamin Netanyahu avrebbero voluto mettere alla guida dell’Iran Mahmoud Ahmadinejad. Secondo il piano svelato dal New York Times, i presidenti Stati Uniti e Israele avevano infatti individuato nell’ex presidente della Repubblica islamica il profilo giusto per realizzare il cambio di regime a Teheran, poi fallito. Una scelta singolare, considerato che durante i suoi due mandati Ahmadinejad si era professato come sostenitore del programma nucleare e convinto antisionista. Il piano di Trump e Netanyahu Il progetto di sostituzione dell’ayatollah Khamenei al vertice della Repubblica islamica con Ahmadinejad è stato rivelato al New York Times da fonti funzionari statunitensi informati sul dossier e confermato da un collaboratore dell’ex presidente iraniano. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ahmadinejad e il piano per il dopo Iran, perché Trump e Netanyahu lo volevano come leader di transizione

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Who Is Mahmoud Ahmadinejad Trumps First Choice for Iran Leader | Vantage on Firstpost | 4K

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