Recentemente si è parlato di un caso di hantavirus a bordo di una nave da crociera, sotto osservazione da parte dell’Ecdc e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Una donna ha raccontato di aver vissuto due arresti cardiaci durante l’infezione, riuscendo a sopravvivere grazie alle cure ricevute. La sua testimonianza mette in evidenza la gravità della malattia e le difficoltà incontrate durante il trattamento, in un contesto che ha attirato l’attenzione internazionale.

In questi giorni l’ Ecdc-European Centre for Disease Prevention and Control e L’Organizzazione Mondiale della Sanità stanno tenendo sotto osservazione l’ormai famoso “caso” della nave da crociera Mv Hondius con il focolaio di hantavirus. La nave è salpata da Ushuaia (Argentina) il primo aprile scorso per dirigersi alle Canarie. Tre decessi a bordo, un paziente in condizioni critiche e tre persone che hanno segnalato sintomi lievi. I virologi conoscono molto bene l’hantavirus e non è certo il primo “caso” al mondo. La testata KPAX-News ha raccolto la testimonianza di una donna, Debbie Zipperian, che ha raccontato quando nel 2011 ha contratto il virus.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi sento fortunata perché sono sopravvissuta all’hantavirus. Ho avuto due arresti cardiaci e non sono riusciti a intubarmi perché ero troppo instabile”: la storia di Debbie Zipperian

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