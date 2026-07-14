Per non farci morire di caldo ci faranno morire di fame | la protesta dei rider

I rider hanno organizzato una protesta, affermando che le condizioni di lavoro sotto il caldo estremo rischiano di compromettere la loro salute e la loro sussistenza. Sottolineano di essere lavoratori autonomi e chiedono che, in assenza di misure di compensazione, venga loro lasciata la possibilità di scegliere come affrontare la situazione. La richiesta si concentra sulla necessità di alternative per evitare sia il rischio di malori sia la perdita del reddito.

«Per non farci morire di caldo, ci faranno morire di fame. Noi siamo lavoratori autonomi, se proprio non vogliono fornirci una qualche forma di compensazione, che almeno ci lascino la scelta». A distanza di due settimane dalla firma, gli effetti dell’ordinanza regionale che ha bloccato le attività «a rischio» nei giorni e nelle ore di massimo «stress termico ambientale» si fanno sentire, anche se in un modo differente da quanto previsto da palazzo Balbi. Ieri, infatti, l’allerta climatica ha interessato tutte le maggiori città venete, con il conseguente stop delle consegne a domicilio da parte dei fattorini di Deliveroo in bicicletta o in motorino - una serrata totale, che arriva dopo dieci giorni di incertezze e di guadagni mancati. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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