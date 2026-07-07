Da oggi e fino al 23 settembre, i rider a Milano non potranno effettuare consegne tra le 12:30 e le 16, in base a un’ordinanza comunale. La misura mira a proteggere i lavoratori dal caldo intenso, riducendo le attività nelle ore più calde. I collaboratori vengono inoltre informati sui livelli di rischio legati alle alte temperature. La protesta dei rider si manifesta con slogan come “Morire di caldo o morire di fame”.

Il Comune di Milano ha emesso un’ordinanza, con efficacia da oggi al 23 settembre, per tutelare i rider dalle ondate di caldo riducendo o sospendendo le consegne dalle 12:30 alle 16, oltre a informare i collaboratori sui livelli di rischio. Il provvedimento si applica anche ai lavoratori delle piattaforme digitali di consegna, come da ordinanza regionale dello scorso 9 giugno. Il provvedimento si rivolge a chi organizza, gestisce, assegna o intermedia prestazioni di consegna a domicilio attraverso piattaforme digitali che si avvalgono fattorini in bicicletta, prevedendo lo stop automatico delle consegne o rallentamento dell’algoritmo di assegnazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Milano, l’ordinanza del Comune per tutelare i rider dal caldo fa scattare la protesta: “Morire di caldo o morire di fame”

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Morire di caldo lavorando reddit

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