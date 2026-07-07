Milano rider in protesta | Morire di caldo o di fame?

A Milano, alcuni rider sono scesi in piazza per chiedere un contratto di lavoro. Durante la protesta, hanno urlato al megafono la richiesta di un tavolo tecnico per il riconoscimento del lavoro subordinato. La manifestazione si è svolta mentre il gruppo si dirigeva verso la Prefettura. I partecipanti hanno evidenziato la necessità di un’istituzione che riconosca formalmente la loro posizione lavorativa. La protesta è avvenuta in un contesto di richieste di diritti e tutele.

Alcuni rider sono scesi in piazza a Milano per chiedere l’istituzione di un tavolo tecnico per il riconoscimento del lavoro subordinato. “A noi serve un contratto” hanno urlato al megafono i manifestanti in corteo verso la Prefettura. "Abbiamo dato lo slogan alla mobilitazione di oggi "morire di caldo o morire di fame" perché di fatto è la scelta davanti alla quale si trovano i rider" ha spiegato - Elena Lott, dell'USB - “Chiaramente lavorare in questi giorni dove le temperature toccano i 35 gradi - con picchi anche di 37-38 gradi nelle settimane precedenti - è disumano. I rider dovrebbe essere una categoria che si ferma nelle ore più calde, ma non senza stipendio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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