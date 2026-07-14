Un uomo di 38 anni, ripreso mentre aggrediva un senzatetto e poi intervistato in diretta radio, ha dichiarato di non essere pentito dell’episodio. Il video dell’aggressione, che mostra il senzatetto a terra sul lungomare, è diventato virale, alimentando polemiche nella città. La discussione si è riaperta dopo che l’uomo ha parlato pubblicamente, senza nascondere le proprie opinioni. La vicenda ha suscitato commenti e reazioni sui social e tra i cittadini.

Un video diventato virale, un uomo a terra sul lungomare e parole che hanno riacceso una polemica già rovente. A San Benedetto del Tronto il caso del senzatetto aggredito continua a far discutere: ora a parlare è il 38enne ripreso nelle immagini, intervenuto in diretta radiofonica senza nascondere la sua posizione. Giuseppe Barboni, iscritto al movimento Futuro Nazionale, è stato ospite della trasmissione La Zanzara su Radio24. Davanti alle domande dei conduttori ha detto di non essersi pentito dell’accaduto, sostenendo di avere invece contenuto la propria reazione durante quei momenti concitati. Senzatetto picchiato a San Benedetto, la versione di Barboni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Pentito? Non scherziamo”. Senzatetto picchiato, l’aggressore parla a La Zanzara: Cruciani reagisce così

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