Giuseppe Barboni, 38 anni, ha affermato di aver dato due carezze a un senzatetto iracheno a San Benedetto, negando di essere pentito. Durante un’intervista a La Zanzara, ha commentato di aver risolto un problema per la società, senza riconoscere responsabilità per l’aggressione. Barboni ha ribadito di non voler fare passi indietro e ha difeso le sue azioni, respingendo qualsiasi accusa di violenza grave.

Ascoli, 14 luglio 2026 – Nessun passo indietro, anzi. Giuseppe Barboni, il 38enne iscritto a Futuro Nazionale che ha picchiato il senzatetto iracheno a San Benedetto, rilancia. Ai microfoni della trasmissione che gli ha dato più voce negli ultimi tempi, La Zanzara su Radio24, ospitandolo anche con una fascia tricolore da sindaco senza averne titolo, ha detto: “Io pentito? Ma stiamo scherzando? Anzi, un po’ mi sono pentito perché potevo benissimo prenderlo e addormentarlo, usando delle tecniche. Invece gli ho dato due buffetti, due carezze. Gli potevo spezzare un braccio, gli potevo spezzare una gamba. Era così ormai inerme, svenuto. E io invece non ho fatto nulla”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Io pentito? Non scherziamo, gli ho dato due carezze”: Giuseppe Barboni si difende a La Zanzara: “Ho tolto un problema alla società”

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