Un uomo di 38 anni, iscritto a Futuro Nazionale, ha ammesso di aver colpito un senzatetto iracheno a San Benedetto, dicendo di avergli dato solo due carezze. La sua difesa è stata ritenuta ironica, con lui che ha commentato scherzosamente le accuse. Nel frattempo, è arrivata una denuncia formale nei suoi confronti. L’uomo ha inoltre dichiarato di non aver mai avuto intenzione di pentirsi, rilanciando le sue affermazioni.

Ascoli, 14 luglio 2026 – Nessun passo indietro, anzi. Giuseppe Barboni, il 38enne iscritto a Futuro Nazionale che ha picchiato il senzatetto iracheno a San Benedetto, rilancia. Ai microfoni della trasmissione che gli ha dato più voce negli ultimi tempi, La Zanzara su Radio24, ospitandolo anche con una fascia tricolore da sindaco senza averne titolo, ha detto: “Io pentito? Ma stiamo scherzando? Anzi, un po’ mi sono pentito perché potevo benissimo prenderlo e addormentarlo, usando delle tecniche. Invece gli ho dato due buffetti, due carezze. Gli potevo spezzare un braccio, gli potevo spezzare una gamba. Era così ormai inerme, svenuto. E io invece non ho fatto nulla”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Io pentito? Scherziamo? Gli ho dato due carezze”: Giuseppe Barboni si difende a La Zanzara. Arriva la denuncia dell’iracheno

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