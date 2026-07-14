Pensioni dal primo agosto i pagamenti - Video

Da quotidiano.net 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dal primo agosto vengono effettuati i pagamenti delle pensioni di agosto per chi sceglie Poste. I pensionati con conto corrente riceveranno invece l’accredito a partire da lunedì 3 agosto. La differenza di date riguarda esclusivamente il metodo di pagamento, con Poste che anticipa rispetto ai titolari di conto bancario. Non sono previste variazioni nelle cifre o nelle modalità di accredito, solo nel giorno di ricezione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Calendario differenziato per i pagamenti delle pensioni di agosto. Dal primo agosto arriva l'accredito per chi si affida a Poste, mentre i pensionati con conto corrente dovranno attendere fino a lunedì 3. Possibili novità anche sul cedolino: chi ha presentato il modello 730 entro maggio potrebbe ricevere il rimborso Irpef. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Pensioni.

pensioni dal primo agosto i pagamenti video
© Quotidiano.net - Pensioni, dal primo agosto i pagamenti - Video
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Pensioni, dal primo agosto i pagamenti - Video

Video Pensioni, dal primo agosto i pagamenti - Video

Notizie e thread social correlati

Pensioni agosto 2026, pagamenti in due date: quando arriva l’accredito e chi riceve di piùPer le pensioni di agosto 2026, i pagamenti saranno effettuati in due date diverse.

Pensioni di maggio: al via i pagamenti dal 2 alle PosteLe pensioni di maggio saranno pagate a partire da sabato 2 in 288 uffici postali della provincia di Salerno.

Temi più discussi: Pensioni agosto 2026, due date per il pagamento. In arrivo anche i rimborsi Irpef; Pensioni ad agosto 2026, due date di pagamento: in arrivo anche i rimborsi Irpef, ecco cosa sapere; Pensioni, ad agosto pagamento in due date: quando arriva l'accredito e a chi spetta il rimborso Irpef; Pensioni, ad agosto rimborsi del 730 e pagamenti in due date: cosa cambia.

pensioni dal primo agostoPensioni agosto, pagamenti finalmente in arrivo. Le due date da segnareL’assegno di agosto potrebbe contenere anche il rimborso Irpef maturato con la dichiarazione dei redditi. I dettagli ... affaritaliani.it

pensioni dal primo agostoPensioni agosto 2026, pagamenti in due date: quando arriva l’accredito e chi riceve di piùAd agosto le pensioni saranno pagate il 1° o il 3 del mese, a seconda del canale scelto. Nel cedolino potranno comparire anche i rimborsi Irpef del modello 730, ma non arriveranno a tutti nello stesso ... panorama.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web