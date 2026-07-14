Pensioni dal primo agosto i pagamenti - Video
Dal primo agosto vengono effettuati i pagamenti delle pensioni di agosto per chi sceglie Poste. I pensionati con conto corrente riceveranno invece l’accredito a partire da lunedì 3 agosto. La differenza di date riguarda esclusivamente il metodo di pagamento, con Poste che anticipa rispetto ai titolari di conto bancario. Non sono previste variazioni nelle cifre o nelle modalità di accredito, solo nel giorno di ricezione.
Calendario differenziato per i pagamenti delle pensioni di agosto. Dal primo agosto arriva l'accredito per chi si affida a Poste, mentre i pensionati con conto corrente dovranno attendere fino a lunedì 3. Possibili novità anche sul cedolino: chi ha presentato il modello 730 entro maggio potrebbe ricevere il rimborso Irpef. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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