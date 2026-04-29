Pensioni di maggio | al via i pagamenti dal 2 alle Poste

Le pensioni di maggio saranno pagate a partire da sabato 2 in 288 uffici postali della provincia di Salerno. I pagamenti riguardano tutte le persone che ricevono la pensione e si svolgeranno nel corso della prima settimana del mese. La distribuzione avverrà negli uffici postali presenti sul territorio, dove gli aventi diritto potranno ritirare le proprie somme.

Nei 288 uffici postali della provincia di Salerno, le pensioni del mese di maggio saranno in pagamento a partire da sabato 2. Sempre a partire da sabato 2 le pensioni di maggio saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Pensioni Maggio 2026 Cedolino INPS Online: Date Pagamento, Importi e Ultime Novità

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