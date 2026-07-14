Gli anni di contributi per accedere alle pensioni anticipate stanno aumentando. Nel 2025 superano i 42 anni di contribuzione media, ovvero 2.220 settimane lavorative. La crescita non riflette soltanto l’aumento delle prospettive di vita, ma anche il progressivo irrigidimento dei requisiti contributivi, in particolare dopo la riforma del 2011 che ha selezionato una platea con carriere sempre più lunghe. È questo il prospetto del 25º rapporto dell’Inps, pubblicato lo scorso 9 luglio e che fotografa una situazione del sistema pensionistico in tensione. Servono oltre 42 anni di contributi per la pensione anticipata. Il rapporto analizza il contesto di longevità crescente e come questo fattore stia portando all’evoluzione dei requisiti pensionistici. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Segui gli aggiornamenti su Pensioni.

© Quifinanza.it - Pensioni anticipate, servono oltre 42 anni di contributi: come uscire a 60 anni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

PENSIONE ANTICIPATA A 64 ANNI: hai 3 possibilità!

Notizie e thread social correlati

Pensioni, come uscire dal lavoro prima dei 60 anni: a chi non basteranno neanche i 71In Italia, l’età di uscita dal lavoro varia notevolmente a seconda delle situazioni personali e delle normative vigenti.

Pensioni anticipate 2026, il governo valuta l’uscita a 64 anni: chi potrebbe accedere e a quali condizioniIl governo sta valutando di consentire l’uscita dal lavoro a 64 anni nel 2026, aprendo a pensionamenti anticipati.

Temi più discussi: Il futuro delle pensioni? Servono lavoro stabile e salari dignitosi; Inps, il rapporto: sale età pensionamento, donne con 6 anni di contributi in meno; Rapporto Inps, 371 miliardi euro ammontare totale delle pensioni.

Pensioni anticipate, servono oltre 42 anni di contributi: come uscire a 60 anniPer il rapporto Inps servono in media oltre 42 anni di contributi per la pensione anticipata: esce prima solo chi ha iniziato molto presto ... quifinanza.it

Pensioni anticipate: si cambia, 7 e 9 mesi di finestra e oltre 44 anni di versamenti, ecco per chiAndare in pensione sempre più tardi e con una carriera contributiva sempre più lunga: è questo lo scenario che si profila nei prossimi anni. Aspettativa di vita, finestre mobili e nuovi requisiti ... investireoggi.it