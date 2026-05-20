Pensioni come uscire dal lavoro prima dei 60 anni | a chi non basteranno neanche i 71

Da quifinanza.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia, l’età di uscita dal lavoro varia notevolmente a seconda delle situazioni personali e delle normative vigenti. Alcuni lavoratori possono andare in pensione prima dei 60 anni, mentre altri sono costretti a prolungare l’attività fino a oltre 70 anni. La differenza deriva da diversi requisiti di anzianità contributiva e condizioni specifiche previste dalla legge. Questa situazione crea disparità tra chi riesce ad andarsene prima e chi invece deve aspettare molto più a lungo.

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In Italia c’è chi può andare in pensione prima dei 60 anni e chi invece deve continuare a lavorare fino a oltre i 70 anni. In alcuni casi la differenza è di più di 10 anni di scarto. Non sempre si tratta di attuazione di meccanismi particolari, di nicchia o costosi come il riscatto della laurea. Alle volte è solo il frutto di lunghi e continuativi anni di contributi versati. Il sistema pensionistico ha subito diverse modifiche, ma restano stabili le due colonne portanti: la pensione di vecchiaia e le modalità di pensionamento anticipato (legge Fornero, Ape sociale, Isopensione, pensione anticipata per mansioni usuranti e lavoratori precoci). Vediamo nel dettaglio quali sono i requisiti di chi riesce ad andare in pensione prima dei 60 anni e chi invece finisce per aspettare fino ai 71 anni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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