In Italia, l’età di uscita dal lavoro varia notevolmente a seconda delle situazioni personali e delle normative vigenti. Alcuni lavoratori possono andare in pensione prima dei 60 anni, mentre altri sono costretti a prolungare l’attività fino a oltre 70 anni. La differenza deriva da diversi requisiti di anzianità contributiva e condizioni specifiche previste dalla legge. Questa situazione crea disparità tra chi riesce ad andarsene prima e chi invece deve aspettare molto più a lungo.

In Italia c’è chi può andare in pensione prima dei 60 anni e chi invece deve continuare a lavorare fino a oltre i 70 anni. In alcuni casi la differenza è di più di 10 anni di scarto. Non sempre si tratta di attuazione di meccanismi particolari, di nicchia o costosi come il riscatto della laurea. Alle volte è solo il frutto di lunghi e continuativi anni di contributi versati. Il sistema pensionistico ha subito diverse modifiche, ma restano stabili le due colonne portanti: la pensione di vecchiaia e le modalità di pensionamento anticipato (legge Fornero, Ape sociale, Isopensione, pensione anticipata per mansioni usuranti e lavoratori precoci). Vediamo nel dettaglio quali sono i requisiti di chi riesce ad andare in pensione prima dei 60 anni e chi invece finisce per aspettare fino ai 71 anni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Pensioni, come uscire dal lavoro prima dei 60 anni: a chi non basteranno neanche i 71

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Pensioni INPS: come smettere di lavorare fino a 3 anni e 7 mesi prima della pensione

Sullo stesso argomento

Pensioni 2027-2028: +1 mese di lavoro per uscire primaIl 2027 e il 2028 segneranno una svolta decisiva per i piani di pensionamento in Italia, con un aumento dei requisiti contributivi che impatterà...

Pensioni, si allunga l’età per uscire dal lavoro: tutte le nuove tabelleL’Inps ha definito i nuovi criteri per l’accesso alla pensione, introducendo un aggiornamento destinato a incidere in modo progressivo sui requisiti...

Com'era la storia Ci pagheranno le pensioni? Nel frattempo, secondo la Corte di Giustiziah EU, noi intanto dovremmo pagargli il reddito di cittadinanza. Serve altro, per uscire da questo manicomio?? x.com

Pensioni, dal 2027 sale l’età pensionabile: rischio uscita dal lavoro oltre i 71 anniIl governo prepara nuove regole pensionistiche: aumentano età e contributi richiesti, mentre restano attivi alcuni strumenti di flessibilità. blitzquotidiano.it

Pensioni ultime notizie: dal 2027 cambia l’età pensionabile, 71 anni potrebbero non bastareLe ultime notizie sulle pensioni: non ci sono buone news per il lavoratori che potrebbero dover lavorare fino a 71 anni ... ultimenotizieflash.com