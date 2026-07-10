Pensioni anticipate 2026 il governo valuta l’uscita a 64 anni | chi potrebbe accedere e a quali condizioni

Il governo sta valutando di consentire l’uscita dal lavoro a 64 anni nel 2026, aprendo a pensionamenti anticipati. La proposta prevede condizioni specifiche legate a requisiti contributivi ed economici. Si discute di una possibile modifica delle norme previdenziali, con l’obiettivo di ampliare le opzioni di pensionamento anticipato, ma ancora non sono stati definiti i dettagli. La proposta si inserisce in un dibattito più ampio sulla riforma delle pensioni.

Il Governo torna a discutere di pensioni e riapre, almeno in parte, il cantiere della riforma previdenziale. Sul tavolo c’è un’ipotesi che potrebbe ampliare le possibilità di pensionamento anticipato, consentendo l’uscita volontaria dal lavoro a 64 anni di età, ma a precise condizioni economiche e contributive. Pensione anticipata a 64 anni: come funzionerebbe la proposta del Governo. Al momento non esiste ancora una proposta di legge, ma il progetto è al centro di un confronto tra il Ministero dell’Economia, il Ministero del Lavoro, la Ragioneria generale dello Stato e l’INPS. L’obiettivo è trovare una soluzione che garantisca maggiore flessibilità ai lavoratori senza mettere a rischio la sostenibilità dei conti pubblici. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it

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