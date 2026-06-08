La Juventus ha avviato contatti con l'agente di Dibu Martinez, portiere argentino, considerandolo come alternativa ad Alisson. Dopo il fallimento delle trattative con il brasiliano, il club si concentra sul portiere attualmente in forza a un club europeo. Non sono stati rivelati dettagli sulle negoziazioni in corso, ma le conversazioni con l'agente sono state costanti nelle ultime settimane. La società valuta le opzioni per rinforzare la porta in vista della prossima stagione.

di Luca Fioretti Il Dibu Martinez è ora l’obiettivo numero uno per la porta della Juventus dopo la fumata nera per Alisson. Tutti gli aggiornamenti. Il casting per la porta della Juventus ha trovato il suo padrone assoluto, trasformando le indiscrezioni dei giorni scorsi in una trattativa serrata e concreta. Secondo quanto rivelato dall’esperto di calciomercato internazionale Matteo Moretto, sono in corso contatti costanti tra il “Dibu” Martínez e la Juventus. La dirigenza della Continassa ha sciolto le riserve e ha rotto gli indugi: dopo i vari sondaggi effettuati per studiare le alternative a disposizione, il portiere dell’Aston Villa è diventato a tutti gli effetti la prima scelta per difendere i pali bianconeri in vista della prossima stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Dibu Martinez Juventus si scalda: contatti costanti con l’agente dell’argentino! Gli aggiornamenti

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#DibuMartinez alla #Juventus? ? Possibile incontro prossima settimana ? x.com

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