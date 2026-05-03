Il difensore argentino rimane un obiettivo della Juventus, che avrebbe preparato una nuova proposta per acquistarlo. La trattativa tra le parti prosegue, con la società torinese intenzionata a superare la concorrenza per assicurarsi il giocatore. Al momento, non ci sono dettagli su eventuali accordi già raggiunti o sulle cifre coinvolte. La decisione finale dipenderà dalle valutazioni delle parti coinvolte in questa trattativa.

di Francesco Spagnolo Senesi alla Juve, il difensore argentino resta un obiettivo per i bianconeri e sarebbe pronta una nuova offerta per strapparlo alla concorrenza. Il calciomercato della Juventus entra in una fase cruciale per quanto riguarda il restyling della difesa. Tra i nomi caldi seguiti con estrema attenzione dal direttore sportivo e dal suo staff, spicca con forza quello del centrale argentino del Bournemouth. Le ultime indiscrezioni suggeriscono che il club bianconero sia pronto a passare all’azione per portare Senesi alla Juve, convinto che il profilo del difensore sia perfetto per completare il pacchetto arretrato di Spalletti. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata La concorrenza, tuttavia, è agguerrita e arriva principalmente dalla Premier League.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Senesi alla Juve, Comolli non molla il difensore argentino: pronta una nuova offerta. Gli aggiornamenti

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