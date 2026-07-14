Durante l’estate, i ciclisti trascorrono più tempo in sella grazie alle giornate più lunghe e alle temperature elevate. Tuttavia, il caldo intenso può influire sull’organismo, causando disidratazione, affaticamento e aumento della sudorazione. Pedalare nelle ore più calde può anche aumentare il rischio di colpi di calore e alterazioni della pressione sanguigna. La maggiore disponibilità di tempo e luce solare favorisce uscite più lunghe, ma richiede attenzione alle condizioni climatiche e alla corretta idratazione.

Estate: la stagione preferita dai ciclisti per pedalare, ma anche quella più insidiosa dal punto di vista climatico. C’è maggior tempo a disposizione, le ore di luce sono di più e può conseguentemente aumentare il raggio d’azione. Ci sono anche le vacanze. Ma c’è pure un pericolo che spesso non si valuta con la dovuta attenzione, ed è rappresentato dal caldo, soprattutto in questa del 2026 che sin dalle primissime battute si è annunciata particolarmente afosa. L’insidia che pone il caldo per il ciclista è diversa da quella che minaccia chi pratica altri sport endurance, come ad esempio la corsa a piedi. In bicicletta lo spostamento ad una velocità già appena appena sostenuta dà vita ad un naturale raffreddamento del corpo, generato dalla velocità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pedalare col grande caldo: gli effetti sull'organismo

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Ma Perché Fa Così CALDO Ecco La Risposta Che Nessuno Ti Ha Mai Dato

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