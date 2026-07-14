Pedalare col grande caldo | gli effetti sull' organismo

Da gazzetta.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante l’estate, i ciclisti trascorrono più tempo in sella grazie alle giornate più lunghe e alle temperature elevate. Tuttavia, il caldo intenso può influire sull’organismo, causando disidratazione, affaticamento e aumento della sudorazione. Pedalare nelle ore più calde può anche aumentare il rischio di colpi di calore e alterazioni della pressione sanguigna. La maggiore disponibilità di tempo e luce solare favorisce uscite più lunghe, ma richiede attenzione alle condizioni climatiche e alla corretta idratazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Estate: la stagione preferita dai ciclisti per pedalare, ma anche quella più insidiosa dal punto di vista climatico. C’è maggior tempo a disposizione, le ore di luce sono di più e può conseguentemente aumentare il raggio d’azione. Ci sono anche le vacanze. Ma c’è pure un pericolo che spesso non si valuta con la dovuta attenzione, ed è rappresentato dal caldo, soprattutto in questa del 2026 che sin dalle primissime battute si è annunciata particolarmente afosa.  L’insidia che pone il caldo per il ciclista è diversa da quella che minaccia chi pratica altri sport endurance, come ad esempio la corsa a piedi. In bicicletta lo spostamento ad una velocità già appena appena sostenuta dà vita ad un naturale raffreddamento del corpo, generato dalla velocità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

pedalare col grande caldo gli effetti sull organismo
© Gazzetta.it - Pedalare col grande caldo: gli effetti sull'organismo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Ma Perché Fa Così CALDO Ecco La Risposta Che Nessuno Ti Ha Mai Dato

Video Ma Perché Fa Così CALDO? Ecco La Risposta Che Nessuno Ti Ha Mai Dato

Notizie e thread social correlati

Pedalare col grande caldo: i rimedi più efficaciPedalare con il grande caldo provoca maggiore sudorazione e riduce le performance, mentre il cuore lavora di più per raffreddare i tessuti...

Caldo, gli effetti sul cervello e i consigli del neurologoLe alte temperature stanno già influenzando il cervello, causando affaticamento mentale e difficoltà di concentrazione.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web